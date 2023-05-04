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Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

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Фото: REUTERS/Kremlin/Sputnik/Mikhail Klimentyev
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг, 4 мая, рассказал на брифинге о реакции российского лидера на атаку беспилотников на Кремль.

Песков отметил, что Путин всегда сохраняет спокойствие и собранность даже в самых сложных ситуациях.

«Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также выразил уверенность, что эта атака Киева была совершена по указке Вашингтона.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Накануне, 3 мая, пресс-служба президента сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Комментируя произошедшую атаку, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также заявил, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

В этот же день МИД Сирии осудил атаку, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя атаку, заявила, что стороны, участвующие в военном конфликте на Украине, должны избегать любых действий, которые могут привести к обострению кризиса.

Политолог Дмитрий Солонников , в свою очередь заметил, что в контексте совершенной атаки дипломатия не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Специальная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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