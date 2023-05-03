В Москве запретили полеты беспилотников
Власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщил 3 мая мэр столицы Сергей Собянин.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
Собянин добавил, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и повлечет за собой административную и уголовную ответственность.
В конце февраля беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Коломенском районе Московской области. Позже стало известно, что внутри дрона была взрывчатка