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Парад 9 Мая – 2023 в Москве: во сколько начало

Россиянам сообщили, во сколько начнется парад на Красной площади в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Государственный праздник, День Победы, Россия отмечает массово, пышно, нарядно, с многочисленными патриотическими мероприятиями. Главное событие дня, которое собирает перед экранами десятки миллионов зрителей, — парад Победы.

Детали парада, убранство Красной площади, состав участников и техники традиционно станут сюрпризом для россиян.

В 2023 году торжество состоится по плану, в центре столицы завершаются последние приготовления. Его проведение, а также речь Владимира Путина 4 мая анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Начало — в 10:00 мск. С Красной площади будет вестись прямая трансляция, посмотреть которую можно будет в том числе на нашем сайте.

Для зрителей, которые не смогут смотреть видеотрансляцию в режиме онлайн, «Известия» подготовят ролики с самыми главными и яркими моментами парада.

Специально для наших читателей — как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2023 году.

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