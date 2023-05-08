Парад 9 Мая – 2023 в Москве: во сколько начало
Государственный праздник, День Победы, Россия отмечает массово, пышно, нарядно, с многочисленными патриотическими мероприятиями. Главное событие дня, которое собирает перед экранами десятки миллионов зрителей, — парад Победы.
Детали парада, убранство Красной площади, состав участников и техники традиционно станут сюрпризом для россиян.
В 2023 году торжество состоится по плану, в центре столицы завершаются последние приготовления. Его проведение, а также речь Владимира Путина 4 мая анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Начало — в 10:00 мск. С Красной площади будет вестись прямая трансляция, посмотреть которую можно будет в том числе на нашем сайте.
Для зрителей, которые не смогут смотреть видеотрансляцию в режиме онлайн, «Известия» подготовят ролики с самыми главными и яркими моментами парада.
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