65% россиян считают День Победы самым важным праздником

Большинство россиян, а именно 65%, считают День Победы самым важным праздником в году. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 4 мая.

Отмечается, что такая тенденция наблюдается в России начиная с 2018 года.

«9 Мая возглавляет рейтинг праздников в последние пять лет начиная с 2018 года. До этого, со старта наблюдений в 2006 году, первенство отводилось Новому году», — сообщается на сайте центра.

Отмечается также, что в качестве основного символа Дня Победы большинство граждан России (63%) называют военный парад на Красной площади. Чуть меньше россиян — 58% — высказались за георгиевскую ленточку как главный символ праздника. Вечный огонь назвали 45% опрошенных, и 43% отдали свой голос за песни военных лет.

Также опрос показал процент россиян, хорошо осведомленных о своих родных — участниках войны. В этом году этот показатель составил 39%. При этом чем старше россияне, тем больше они знают об участии своих родственников в Великой Отечественной войне, что обусловлено близостью жизни старшего поколения к военным годам.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая.

2 мая Песков отмечал, что спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности на День Победы. По его словам, ведется «очень сложная, напряженная работа».

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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