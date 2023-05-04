Трое школьников пытались искупаться в реки Оби в Новосибирске

Спасатели вытащили из воды трех школьников, которые пытались искупаться в реки Оби в Новосибирске. Детей передали полиции.

Инцидент произошел в районе Димитровского моста 3 мая. Двое 11-летних мальчиков и восьмилетняя девочка находились в ледяной воде, при этом взрослые их не сопровождали. Об этом сообщает Сиб.фм.

Спасатели МАСС завернули детей в теплые одеяла и отогрели. Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые передали школьников родителям.

30 апреля сообщалось о гибели семилетней девочки во время игры в реке в Башкортостане. Ее подруга 2015 года рождения госпитализирована с переохлаждением.