Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о праве Москвы разорвать дипотношения с Польшей
Общество
Уголовное дело возбудили после жесткой посадки частного самолета в Новосибирске
Общество
В МЧС предупредили о пепловых выбросах на вулкане Шивелуч высотой 15 тыс. м
Армия
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
Общество
У посольства Польши в Москве прошел митинг против захвата школы в Варшаве
Спорт
Международная федерация каноэ допустила россиян к соревнованиям
Мир
Школа при посольстве РФ в Польше продолжит работу в новом здании
Мир
Президент Литвы исключил членство Украины в НАТО во время конфликта
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. м
Происшествия
ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов по Херсонской области
Армия
ВС РФ уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ с экипажем в Херсонской области
Происшествия
Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции под Новосибирском
Мир
В Узбекистане начался референдум по внесению поправок в Конституцию

В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке

МЧС: в Башкирии во время игры в реке утонула 7-летняя девочка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Заитово Архангельского района Республики Башкортостан утонула семилетняя девочка, инцидент произошел во время игры в реке. Об этом 30 апреля сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«В Архангельском районе утонула девочка, еще одна находится в реанимации», — отметили спасатели.

О произошедшем спасателям сообщили днем в воскресенье. Как установлено, дети играли в реке Кысынды в деревне Заитово. Взрослых рядом с малолетними не было.

Местные жители вытащили из воды тело девочки 2016 года рождения. Ее подружка 2015 года рождения с диагнозом «общее переохлаждение» находится в реанимационном отделении Архангельской ЦРБ.

Мертвая вода: как обезопасить ребенка на отдыхе
Кто несет ответственность за здоровье детей во время посещения аквапарков и пляжей

Всего на воде играли пятеро детей. На месте трагедии работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МЧС напомнили об обязанности родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее, в середине апреля, в Ишиме Тюменской области утонул 10-летний ребенок. Мальчик провалился под лед на местном водоеме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023