В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
В деревне Заитово Архангельского района Республики Башкортостан утонула семилетняя девочка, инцидент произошел во время игры в реке. Об этом 30 апреля сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«В Архангельском районе утонула девочка, еще одна находится в реанимации», — отметили спасатели.
О произошедшем спасателям сообщили днем в воскресенье. Как установлено, дети играли в реке Кысынды в деревне Заитово. Взрослых рядом с малолетними не было.
Местные жители вытащили из воды тело девочки 2016 года рождения. Ее подружка 2015 года рождения с диагнозом «общее переохлаждение» находится в реанимационном отделении Архангельской ЦРБ.
Всего на воде играли пятеро детей. На месте трагедии работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В МЧС напомнили об обязанности родителей не оставлять детей без присмотра.
Ранее, в середине апреля, в Ишиме Тюменской области утонул 10-летний ребенок. Мальчик провалился под лед на местном водоеме.