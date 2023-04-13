Ребенок провалился под лед и утонул на водоеме под Тюменью
В Ишиме Тюменской области утонул 10-летний ребенок. Он провалился под лед на местном водоеме.
Установлено, что дети играли у водоема на старице Исток. Когда по льду пошли трещины, основная группа детей успела выбежать на берег. Ребята не сразу обнаружили исчезновение своего товарища. Он находился в воде около пяти минут. Ребенка пытались спасти соседи, но не смогли, пишет «Наш город».
Агентство напоминает, что в Тобольске Тюменской области группа из пяти человек оказалась на деревянном мостике, когда тот откололся от берега. Помог потерпевшим катер на воздушной подушке, Обошлось без пострадавших.
Ранее, 23 марта, сообщалось о гибели трехлетней девочки в Мечетлинском районе Башкирии. Ребенок утонул в водоеме, который образовался в результате стока талых вод. Девочка играла с братьями возле оврага. В какой-то момент она попыталась достать игрушку с поверхности наледи и провалилась в воду.