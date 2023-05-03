Блогер Эдвард Бил развелся с женой

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) развелся с женой Дианой. Об этом «Известиям» сообщили в Люблинском суде Москвы.

Свидетельство о расторжении брака было зарегистрировано 3 мая.

О намерении блогера развестись с супругой стало известно в начале апреля. Пара поженилась семь лет назад, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.

В начале апреля 2021 года в центре Москвы спорткар Била вылетел на встречную полосу, в результате чего произошла серьезная авария, повреждения получили пять машин. Следствие установило, что блогер ехал со скоростью 115 км/ч. Также сообщалось, что с начала 2021 года на авто Била было совершено свыше 400 нарушений ПДД.

В результате происшествия серьезные травмы получила водитель Volkswagen Мария Артемова. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

В мае 2022 года блогер был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП в Москве. В счет срока блогеру также был засчитан домашний арест. В ноябре Бил освободился из колонии.