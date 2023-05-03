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Путин выразил соболезнования родным и близким Юдашкина

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью.

«Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком», — говорится в телеграмме пресс-службы Кремля.

Глава государства добавил, что модельер «задавал высочайшую планку мастерства».

По его словам, Юдашкин — талантливый художник, который всегда был полон интересных идей, и «таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей».

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Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, о котором сообщил в 2017 году в эфире программы «Прямой эфир».

Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для военных ВС РФ. Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России.

2 мая шоумен Сергей Зверев в интервью с «Известиями» назвал смерть народного художника катастрофой для мира моды. Он подчеркнул, что таких модельеров, как Юдашкин, в России уже больше не будет.

Также художник Никас Сафронов в разговоре с «Известиями» заявил, что виделся с Юдашкиным 8 апреля. Модельер, по его словам, много смеялся и говорил, невзирая на свое состояние.

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец указал в беседе с «Известиями», что смерть Юдашкина стала трагедией для страны. По его мнению, модельер был олицетворением красоты новой России.

В Кремле также выразили соболезнования в связи с кончиной Юдашкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.

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