Врач назвала запрещенные при обострении гастрита продукты

При обострении гастрита нельзя употреблять такие популярные продукты среди россиян, как белый хлеб, жирную и сладкую еду, а также газированные напитки. Об этом рассказала в среду, 3 мая, заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова.

По ее словам, при этом заболевании желудка стоит отказаться от мучных изделий. Вместо этого можно добавить в рацион подсушенных хлеб или сухари.

«Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцируют желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки», — сказала Свиридова в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, при обострении гастрита необходимо исключить фастфуд из своего рациона питания. Врач уточнила, что в такой еде содержатся соль, перец, чеснок, лук и соусы, которые провоцируют повышенное сокоотделение и влияют на выработку соляной кислоты в желудке.

Свиридова порекомендовала не есть сладкое, например, торты и мороженое, которые оказывают негативное влияние на состояние желудка. Гастроэнтеролог уточнила, что под запретом находятся и копченые и сырокопченые колбасы, однако допустимо употребление на завтрак сосисок. Врач также предостерегла от газированные напитков, которые стимулируют вздутие и перерастяжение стенки желудка, что может усилить боли при обострении гастрита.

Ранее, 27 апреля, врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева сообщила, что употребление на завтрак каши на молоке может привести к «патологической инсулинорезистентности». Она объяснила, что если есть крупы с молоком, то в крови повысится уровень сахара и инсулина потребуется еще больше. В результате спустя два часа после такого завтрака человек уже захочет перекусить.