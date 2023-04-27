Гастроэнтеролог указала на вред употребления каши на завтрак

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила, что употребление на завтрак каши на молоке может привести к «патологической инсулинорезистентности».

В беседе с «Российской газетой» в четверг, 27 апреля, специалист указала на важность первого приема пищи, особенно для людей, которые страдают от синдрома хронической усталости и нарушений сна, а также для тех, кто переживает стрессовую ситуацию.

Лебедева отметила, что с утра в организме наиболее активно вырабатываются контринсулярные гормоны, повышающие уровень глюкозы, пишет Федеральное агентство новостей. В результате в организме вырабатывается инсулин —единственный гормон, который может снизить ее уровень.

В этой связи самым полезным завтраком будут низкоуглеводные продукты, в состав которых входит достаточное количество белка и жира, пишет сайт aif.ru.

Врач объяснила, что если есть крупы с молоком, то в крови повысится уровень сахара и инсулина потребуется еще больше. В результате спустя два часа после такого завтрака человек уже захочет перекусить.

Лебедева добавила, что наиболее оптимальным вариантом будет употребление каш, приготовленных на воде, сообщает телеканал «360».

25 апреля эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан перечислила самые вредные продукты для завтрака. По ее словам, стоит отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака.

Также к вредным для завтрака продуктам Немцан отнесла манную кашу из-за ее калорийности и высокого содержания глютена, а также сладкие питьевые йогурты.

В январе прошлого года врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают справиться со стрессом. По его словам, хорошее настроение связано с серотонином, который образуется из триптофана. Диетолог отметил, что именно белковая пища содержит много триптофана, и посоветовал есть на завтра, например, яйца, а не кашу или бутерброд. Врач пояснил, что белок также содержится в мясе, индейке, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова развеяла миф о пользе каши на завтрак. По ее словам, крупы, содержащие много пищевых волокон, в частности овсянка, абсорбируют не только вредные вещества, но могут всасывать и полезные вещества, например кальций. Врач посоветовала один-два раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтраки желательны другие: крупы, омлет, творог, сырники, запеканка, пишет «Ридус».