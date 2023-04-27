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Гастроэнтеролог указала на вред употребления каши на завтрак

Врач Лебедева: употребление на завтрак каши на молоке вредно для здоровья
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Sonja Jordan
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Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила, что употребление на завтрак каши на молоке может привести к «патологической инсулинорезистентности».

В беседе с «Российской газетой» в четверг, 27 апреля, специалист указала на важность первого приема пищи, особенно для людей, которые страдают от синдрома хронической усталости и нарушений сна, а также для тех, кто переживает стрессовую ситуацию.

Лебедева отметила, что с утра в организме наиболее активно вырабатываются контринсулярные гормоны, повышающие уровень глюкозы, пишет Федеральное агентство новостей. В результате в организме вырабатывается инсулин —единственный гормон, который может снизить ее уровень.

В этой связи самым полезным завтраком будут низкоуглеводные продукты, в состав которых входит достаточное количество белка и жира, пишет сайт aif.ru.

Врач объяснила, что если есть крупы с молоком, то в крови повысится уровень сахара и инсулина потребуется еще больше. В результате спустя два часа после такого завтрака человек уже захочет перекусить.

Лебедева добавила, что наиболее оптимальным вариантом будет употребление каш, приготовленных на воде, сообщает телеканал «360».

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25 апреля эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан перечислила самые вредные продукты для завтрака. По ее словам, стоит отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака.

Также к вредным для завтрака продуктам Немцан отнесла манную кашу из-за ее калорийности и высокого содержания глютена, а также сладкие питьевые йогурты.

В январе прошлого года врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают справиться со стрессом. По его словам, хорошее настроение связано с серотонином, который образуется из триптофана. Диетолог отметил, что именно белковая пища содержит много триптофана, и посоветовал есть на завтра, например, яйца, а не кашу или бутерброд. Врач пояснил, что белок также содержится в мясе, индейке, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова развеяла миф о пользе каши на завтрак. По ее словам, крупы, содержащие много пищевых волокон, в частности овсянка, абсорбируют не только вредные вещества, но могут всасывать и полезные вещества, например кальций. Врач посоветовала один-два раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтраки желательны другие: крупы, омлет, творог, сырники, запеканка, пишет «Ридус».

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