Врач назвал способ замедлить развитие деменции

Врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов рассказал, как замедлить развитие деменции.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 2 мая, специалист указал на то, что развитие надвигающейся деменции, характеризующейся снижением познавательной деятельности, можно замедлить благодаря регулярной физической активности.

Кроме того, отсрочить когнитивные расстройства можно при помощи сбалансированного питания и приема витаминов. Не стоит забывать и о регулярной умственной активности, отмечает телеканал «360».

«Прежде всего, нужно работать и получать от этого удовольствие. Иметь достаточную физическую нагрузку, нормальный вес, правильно лечить имеющиеся болезни (гипертония, сахарный диабет и другие), радоваться жизни, справляться со стрессами», — объяснил профессор.

По словам Парфенова, если у человека наблюдается ухудшение памяти из-за дефицита В12, то восстановить ее можно примерно за месяц. Дефицит В12 может наблюдаться у вегетарианцев, у диабетиков, которые принимают Метформин, а также может возникнуть из-за каких-то нарушений усвояемости витамина В12 и многих других причин.

Физической активности, по его словам, стоит уделять не менее 30 минут в день трижды в неделю, пишет сайт kp.ru. Это может быть просто ходьба.

Парфенов также рассказал, как выявить деменцию при помощи теста из 10–12 слов. Специалист подчеркнул, что если человек забыл одно из слов, то ему будут задавать наводящие вопросы. Когда он с помощью подсказок вспоминает слово, это является вариантом нормы. Пациенту с болезнью Альцгеймера подсказки не помогут, пишет Pravda.Ru. После тестирования специалисты могут понять, есть ли у больного деменция или нет, установить глубину заболевания, пишет «Москва 24».

Профессор добавил, что если человек очень быстро и навсегда забывает ту или информацию, у него развивается деменция. Если результаты не выходят за пределы нормы, однако человек жалуется на нарушение памяти, врач ставит диагноз: субъективное когнитивное расстройство, уточняет Life.ru.

Также Парфенов объяснил, какие препараты являются наиболее эффективными против болезни Альцгеймера. По его словам, на данный момент многие специалисты придерживаются бета-амилоидной гипотезы. По ней в мозге пациента появляются амилоидные бляшки. Несмотря на то, что некоторые выступают против этого, антиамилоидные препараты работают, однако лекарство обладает большим количеством побочных эффектов, пишет «Федеральное агентство новостей».

5 апреля заслуженный врач России инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.

Из-за этого необратимого процесса кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

В марте исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что практикующие длительный послеобеденный сон люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера. Эксперимент длился 14 лет. В нем участвовало 1,4 тыс. добровольцев. Спустя шесть лет у 24% из них обнаружили признаки развития деменции, пишет НСН.

В 2021 году китайские ученые выяснили, что употребление содержащих кофеин напитков — кофе и чая — снижает риск инсульта и деменции. Ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают 2–3 чашки, сообщает телеканал «Звезда».