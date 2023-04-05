Врач назвал атеросклероз сосудов головного мозга приводящим к деменции процессом

Заслуженный врач России инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.

В беседе с News.ru во вторник, 4 апреля, специалист объяснил, что из-за этого необратимого процесса кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

По словам Рябова, из-за атеросклероза сосуды головного мозга не справляются со своей функцией, не доставляют необходимое количество крови к коре органа. В результате возникает деменция, пишет сайт kp.ru.

«Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная. А процесс — образование холестерина, к сожалению, необратим», — приводит слова врача телеканал «360».

Рябов добавил, что организму не хватает сил заменять постоянно погибающие клетки, которые выстилают эндотелий сосудов, отмечает «Москва 24».

22 марта исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что длительный послеобеденный сон повышает риск деменции и болезни Альцгеймера. Эксперимент длился 14 лет, участие в нем приняли 1,4 тыс. добровольцев. Спустя шесть лет у 24% из них обнаружили признаки развития деменции, пишет НСН.

2 марта врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, к.м.н. Мария Чердак рассказала, что ухудшение слуха может быть признаком развивающейся деменции.

Она пояснила, что в данном случае проблема заключается не в патологии органа слуха, а в нарушении обработки информации на уровне головного мозга.

В ноябре врач-невролог, директор Московского дома-пансионата ветеранов науки Мария Медведева в беседе с «Федеральным агентством новостей» посоветовала вести здоровый образ жизни для профилактики деменции. По ее словам, стоит отказаться от вредных привычек, особенно от употребления алкогольных напитков, поскольку алкоголь оказывает сильное влияние на центральную нервную систему. Кроме того, нужно позаботиться о сбалансированном питании, придерживаться режима сна и проходить профилактические осмотры, пишет RT.

Ранее специалист по внутренним болезням Осман Эрк рассказал, что дефицит витамина В12 повышает риск развития инфекционных заболеваний, возникновения болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий. По его словам, результаты некоторых исследований продемонстрировали, что у людей с деменцией и болезнью Альцгеймера наблюдается низкий уровень В12, отмечает телеканал «Звезда».