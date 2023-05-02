Турпоток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%

Туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в Минэкономразвития РФ.

«По итогам I квартала рост продолжается. <…> Турпоток вырос на 19%, в том числе на 13% увеличилось число турпоездок иностранных граждан», — приводит данные ведомства ТАСС.

Отмечается, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

Также 2 мая президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на важность развития внутреннего туризма для экономики и социальной сферы страны.

Ранее, в феврале, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что в первые два месяца 2023 года рост продаж туров по России на лето составил от 40 до 57%. Показатели текущего года туроператоры назвали беспрецедентными. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа, Кавказские Минеральные Воды, Геленджик, Санкт-Петербург и Туапсе.

10 апреля Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Глава государства также поручил правительству до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма для сохранения их занятости и работоспособности. Отмечается, что поддержка будет осуществляться за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».