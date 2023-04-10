Путин поручил использовать западные активы на развитие туризма

Президент России Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», — указано в одном из пунктов перечня поручений.

Глава государства также поручил правительству до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма для сохранения их занятости и работоспособности. Отмечается, что поддержка будет осуществляться за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее, в сентябре прошлого года, после выхода России из Всемирной туристской организации (ВТО) Путин назвал укрепление позиции России в сфере туризма одним из ключевых направлений. Он отметил, что выход РФ из ВТО был вынужденным шагом, подчеркнув, что «туризм должен быть вне политики». При этом в Кремле заявляли, что тот шаг не окажет влияния на внутренний туризм.

21 марта первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов рассказал «Известиям», что, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и уход иностранных инвесторов, в 2022 году было заключено концессионных соглашений на 825 млрд рублей, из которых более 520 млрд рублей пришлись на частные компании и были инвестированы в туризм, транспорт и автодороги. По его словам, прирост инвестиций по сравнению с 2021 годом составил более 70%.