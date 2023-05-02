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В Белгородской области назначили нового министра финансов

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Наталью Шаролапову назначили исполняющей обязанности министра финансов Белгородской области, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на информацию от регионального министерства.

Ранее этот пост занимал вице-губернатор Владимир Боровик. Причины его ухода пока не известны, отмечает агентство.

Шаролапова приехала в Белгородскую область в 2021 году, став советником действующего главы региона Вячеслава Гладкова. Позднее она возглавила управление государственного финансового контроля.

Ранее в апреле сообщалось, что объем инвестиций в экономику Белгородской области составил 193 млрд рублей по итогам 2022 года. Из них 8,2 млрд рублей наплавили на строительство и капремонт 110 образовательных объектов, еще более 17 млрд рублей вложили в сферу ЖКХ.

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