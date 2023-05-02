На Кубани задержали управляющего ванной на колесах водителя

На Кубани автоинспекторы задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения управлял ванной на колесах. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба местного управления ГИБДД.

Инцидент произошел 1 мая в Крыловском районе. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина пытается объясниться с инспекторами и выходит из припаркованной на обочине самоходной ванны со словами: «Приехали!».

В ведомстве уточнили, что самодельный транспорт состоит из чаши, приваренного к ней каркаса с колесами и отдельных деталей скутера марки Suzuki.

«Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Документов у мужчины не оказалось. Также были обнаружены признаки опьянения. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование, за что в отношении него составили административный протокол.

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