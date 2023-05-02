Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона
Общество
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая
Мир
СМИ сообщили о перекрытии Куликова поля в Одессе в годовщину трагедии
Общество
В Москве зафиксированы единичные очаги кори
Происшествия
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
Происшествия
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Мир
Минобороны сообщило о прибытии эвакуированных россиян из Судана в Москву
Армия
Силы РФ на херсонском направлении уничтожили одну САУ и миномет ВСУ
Политика
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Происшествия
ВСУ нанесли три ракетных удара по Токмаку в Запорожской области за 20 минут
Происшествия
Трое мужчин пострадали в результате подрыва на минах за сутки в ЛНР
Общество
Движение поездов в Брянской области восстановлено
Мир
Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия

На Кубани задержали управляющего ванной на колесах водителя

Автоинспекторы Кубани задержали водителя, управлявшего ванной на колесах в нетрезвом виде
0
Фото: t.me/gibdd123region
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Кубани автоинспекторы задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения управлял ванной на колесах. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба местного управления ГИБДД.

Инцидент произошел 1 мая в Крыловском районе. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина пытается объясниться с инспекторами и выходит из припаркованной на обочине самоходной ванны со словами: «Приехали!».

В ведомстве уточнили, что самодельный транспорт состоит из чаши, приваренного к ней каркаса с колесами и отдельных деталей скутера марки Suzuki.

«Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Документов у мужчины не оказалось. Также были обнаружены признаки опьянения. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование, за что в отношении него составили административный протокол.

По пьяному делу: как в России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
Эксперты и общественники советуют ввести ответственность для пассажиров и обезопасить несовершеннолетних

Ранее, в середине апреля, пьяный житель Благовещенска устроил массовое ДТП, наехав на пять стоящих автомобилей. В результате аварии виновник получил травмы. Владельцы пострадавших машин вытащили его из авто в бессознательном состоянии и вызвали скорую.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023