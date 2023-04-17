Пьяный житель Благовещенска устроил массовое ДТП

Несколько автомобилей серьезно пострадали в ДТП в районе перекрестка улиц Красноармейской и Кузнечной в Благовещенске в ночь на понедельник, 17 апреля.

В Госавтоинспекции Амурской области уточнили, что авария произошла в 00:30. Пьяный водитель Peugeo наехал на пять стоящих автомобилей. В результате ДТП виновник получил травмы, пишет Амурская служба новостей.

Судя по кадрам, которые опубликовал Telegram-канал (18+) Благовещенск №1, владельцы пострадавших машин едва не устроили самосуд над мужчиной. Его вытащили из авто в бессознательном состоянии. Позже на место аварии прибыла скорая помощь, отмечает ИА PriamurMedia.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.