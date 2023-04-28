«Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку в пятницу, 28 апреля.

«Опять прилет американской ракеты HIMARS. <...> Опять Вооруженные силы Украины бьют по мирным порталам», — рассказал корреспондент.

По его словам, если днем ВСУ обстреляли Донецк из 122-миллиметровых систем залпового огня, то к вечеру боевики произвели обстрел из более крупных калибров HIMARS. Это третий обстрел за сегодняшний день, на этот раз без пострадавших.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, этот удар был нанесен по Киевскому району Донецка 21:15 с позиций в поселке Очеретено.

В этот день под обстрелами ВСУ оказались Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Всего по городу выпустили 10 ракет.

Некоторые из снарядов упали около ТРЦ «Донецк-Сити». Кроме того, ударам подверглись Республиканский стадион «Олимпийский», здание Республиканского травматологического центра, район Дворца бракосочетания.

Местный житель по имени Сергей рассказал «Известиям» о последствиях удара по компании по обеспечению освещения.

«Сегодня еще днем вы знаете, что творилось. Вовремя забежал в офис. <...> Воронка метра четыре глубиной, диаметром метров шесть», — рассказал Сергей.

Мэр города также сообщил, что в результате попадания боеприпаса в пассажирский автобус возле бывшего универсама «Украина» погибли семь человек.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны военных Украины.