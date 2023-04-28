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«Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку в пятницу, 28 апреля.

«Опять прилет американской ракеты HIMARS. <...> Опять Вооруженные силы Украины бьют по мирным порталам», — рассказал корреспондент.

По его словам, если днем ВСУ обстреляли Донецк из 122-миллиметровых систем залпового огня, то к вечеру боевики произвели обстрел из более крупных калибров HIMARS. Это третий обстрел за сегодняшний день, на этот раз без пострадавших.

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По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, этот удар был нанесен по Киевскому району Донецка 21:15 с позиций в поселке Очеретено.

В этот день под обстрелами ВСУ оказались Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Всего по городу выпустили 10 ракет.

Некоторые из снарядов упали около ТРЦ «Донецк-Сити». Кроме того, ударам подверглись Республиканский стадион «Олимпийский», здание Республиканского травматологического центра, район Дворца бракосочетания.

Местный житель по имени Сергей рассказал «Известиям» о последствиях удара по компании по обеспечению освещения.

«Сегодня еще днем вы знаете, что творилось. Вовремя забежал в офис. <...> Воронка метра четыре глубиной, диаметром метров шесть», — рассказал Сергей.

Мэр города также сообщил, что в результате попадания боеприпаса в пассажирский автобус возле бывшего универсама «Украина» погибли семь человек.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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