Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке

Семь человек погибли в результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке. Об этом 28 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25. Информация проверяется», — написал он в Telegram.

Кулемзин также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити». Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы. Всего выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день ВСУ выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Снаряды упали в районе Дворца бракосочетания.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия удара ВСУ по Донецку. Удар пришелся на Ворошиловский район — это центр города. В результате был разрушен частный дом рядом с торговым комплексом «Грин Плаза».

Ранее, 26 апреля, два мирных жителя Донецка получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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