«Известия» показали кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

Кадры последствий удара ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку, которую выпустили украинские военные в пятницу, 28 апреля, показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Удар пришелся на Ворошиловский район — это центр города.

«Рядом с торговым комплексом «Грин Плаза» попадание во двор частного жилого дома», — отметил корреспондент.

Здание было разрушено. Также получили повреждения другие дома и автомобили.

Ранее в этот день стало известно о том, что украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Мэр города Алексей Кулемзин уточнял в Telegram-канале, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

26 апреля два мирных жителя Донецка получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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