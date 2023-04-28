Мэр Донецка заявил об обстрелах в районе торгового центра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы Донецка, прилеты зафиксированы в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити». Об этом 28 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Всего противник выпустил 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Некоторые из них упали около ТРЦ «Донецк-Сити».

По предварительной информации, в Киевском районе было также зафиксировано попадание в Республиканский стадион «Олимпийский». Информации о пострадавших не поступало.

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