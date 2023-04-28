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ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 апреля обстреляли Киевский район Донецка, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации представительства, удар был нанесен в 21:15 с позиций в поселке Очеретено.

«Очевидцы сообщают о прилетах возле школы № 19 в Киевском районе», — сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Подробности сейчас уточняются.

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Ранее в этот день стало известно о том, что число погибших при обстреле Донецка выросло до девяти человек, среди них один ребенок. ВСУ в этот день дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11. Они выпустили по десять снарядов из РСЗО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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