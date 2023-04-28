Число погибших в результате обстрела Донецка возросло до девяти

Число погибших при обстреле Донецка выросло до девяти человек, среди них один ребенок, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 28 апреля.

По информации представительства, украинские войска в этот день дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11. Сообщается, что они выпустили по десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Погибли 9 гражданских лиц (6 женщин и 2 мужчин), в т.ч. ребенок — девочка 8 лет», — следует из сообщения Telegram-канала представительства.

Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, уточнили в СЦКК.

Ранее в этот день сообщалось о попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке. По предварительным данным, известно о семи погибших, а также о 17 раненых. Точное число еще устанавливается. Сведения о последствиях обстрелов также продолжают поступать.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити». Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы. Всего было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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