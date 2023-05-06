Международник: что представляет собой Sollers Atlant

Sollers Atlant — продукт интернациональный. В его основе лежит китайский фургон JAC Sunray, который, в свою очередь, немало почерпнул от Mercedes-Benz Spriner прошлого поколения. Этот автомобиль выпускается в Татарстане, в цехах, где прежде собирался Ford Transit. Что представляет собой новый российский фургон, в ходе его тест-драйва выясняли «Известия».

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В прошлом году, после введения санкций, фактически отрубивших поставки в нашу страну легких коммерческих моделей, ситуация в сегменте новых LCV обострилась до предела. Если в «легковой» части авторынка положение спасали многочисленные модели из КНР, то после окончательного прекращения производства Ford Transit в конце октября (фактически их сборка была остановлена еще в середине прошлой весны) новые фургоны в России были представлены только нижегородскими «Газелями» и морально устаревшими ульяновскими «буханками».

Интерьер «Атланта» в целом оставляет благоприятное впечатление. Рулевая колонка не регулируется ни по вылету, ни по углу наклона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

В этой обстановке менеджменту компании Sollers удалось в рекордные сроки заключить с китайскими партнерами соглашение о производстве на мощностях, освободившихся после ухода Ford, коммерческих моделей под собственным брендом. Первые машины вышли из цехов завода в Елабуге уже в конце прошлой осени.

Особенности сборки

Цельнометаллический фургон Sollers Atlant доступен с тремя вариантами длины и двумя — высоты крыши. Нам на тест досталась версия со средней колесной базой и низкой крышей. Судя по VIN-номеру машины, это один из первых собранных в Татарстане автомобилей.

Подходить к оценке коммерческой модели с позиций легкового автомобиля — дело бесперспективное. Здесь на первый план выходит функциональность, а потому жесткий пластик интерьера в данном случае норма. Даже на более дорогих и именитых европейских моделях LCV салоны отнюдь не поражают дорогими отделочными материалами.

Аудиосистема и кондиционер входят в базовое оснащение машины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Управление круиз-контролем выведено на руль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Водительское сиденье обладает широкими диапазонами регулировок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Поэтому первое впечатление интерьер «Атланта» оставил вполне благоприятное. Правда, в глаза бросились несколько неаккуратно подогнанных друг к другу панелей с парой неровных зазоров между ними. Но эту особенность можно списать на то, что наш автомобиль был из самой первой, во многом «обкаточной» партии собранных фургонов . По крайней мере в салонах нескольких других «товарных» машин, стоявших в салоне и на складской площадке дилера, этих недочетов уже не было.

Поначалу расстроила жестко закрепленная рулевая колонка — «баранка» не регулируется ни по углу наклона, ни по вылету. Однако эта особенность «Атланта» с лихвой компенсируется широким диапазоном регулировок водительского сиденья — занять удобную позу за рулем особого труда не составило. Стоит отметить и неплохую эргономику фургона: к рычагу КПП, различным кнопкам, регуляторам аудиосистемы и «климата» тянуться не приходится . Кстати, кондиционер на Sollers Atlant входит уже в базовую комплектацию, равно как и круиз-контроль с управлением кнопками на руле, две подушки безопасности и задний парктроник.

На ходу

Уже с первых километров фургон произвел благоприятное впечатление. Несмотря на приличную длину машины (без малого 6 м), с «чувством габаритов» проблем нет: спасибо тонким стойкам лобового стекла и внушительным боковым зеркалам с «широкоугольными» зонами, которые уменьшают сектор «слепых зон» вокруг фургона. Благодаря этому никаких трудностей с маневрированием на тесной парковке в самом центре Москвы не возникло.

Габариты «Атланта» со средней колесной базой и низкой крышей — 5650×2098×2405 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Приятно удивила плавность хода «Атланта». Подвеска коммерческих моделей, рассчитанная на работу под нагрузкой, на порожней машине, как правило, вытрясает на неровностях всю душу. Но, несмотря на пустой кузов, автомобиль достаточно плавно «проглатывает» ухабы.

Грузи побольше

Тест-драйв Sollers Atlant совпал с началом дачного сезона, а потому вопрос «что будем возить?» отпал сам собой. Связка трехметровых досок, старая мебель и прочий дачный скарб буквально растворились в 9,7-кубовом кузове фургона. Сотрудник строительного рынка решил не перегружать десяток тяжеленных бетонных блоков вручную и положил их в «Атлант» при помощи вилочного погрузчика сразу на паллете. Причем при необходимости стандартный поддон можно загрузить в машину и через сдвижную боковую дверь: ширина проема позволяет это сделать.

Прочная защитная обшивка кузова входит в базовое оснащение автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

По пути к месту разгрузки замечаю в лесу множество поваленных за зиму деревьев. Десять минут работы бензопилой, и несколько внушительных бревен также перемещаются в кузов «Атланта» — дрова лишними не будут, благо законодательство Московской области позволяет собирать валежник без ограничений.

Грузоподъемность Sollers Atlant — 990 кг. Объем грузового отсека версии со средней колесной базой и низкой крышей — 9,7 куб. м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Конечно, тяжелые бревна стоило бы закрепить — для этого специально приготовлена пара прочных строп. Но цеплять их в кузове «Атланта» не к чему — в грузовом отсеке нет ни одной такелажной петли. В самом Sollers эту особенность объяснили тем, что тестовая машина была из первой партии. Петли и крючки на «товарных» машинах уже появились.

В кузове машины уже достаточно много тяжелой поклажи. Однако машина, кажется, вообще этого не замечает — тандем 150-сильного турбодизеля объемом 2,7 л и шестиступенчатой механической коробки передач позволяет даже груженому фургону не выбиваться из потока транспорта ни в городе, ни на трассе. С учетом частичной загрузки расход топлива машины составил около 10 л солярки на 100 км.

Заявленная грузоподъемность фургона — 990 кг. Однако, как «по секрету» рассказал менеджер, который выдавал машину, она «без проблем потянет и 1,5–2 т». Мощные рессоры в задней подвеске убедительно свидетельствуют о его правоте.

Базовая версия Sollers Atlant обойдется в 2,95 млн рублей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Что почем