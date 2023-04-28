Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Мир
Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Туризм
Отели в Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян
Общество
Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская добровольно перечислила платеж
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

В школе штата Вермонт в США запретили слова «мальчик» и «девочка»

Fox News: в школе штата Вермонт в США рекомендовано не употреблять слова «мальчик» и «девочка»
0
Фото: Global Look Press/XinhuaDavid Bro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученикам одной из школ штата Вермонт в США рекомендовали с пятого класса не употреблять слова «мальчик» и «девочка» по отношению к одноклассникам. Вместо этого, как сообщает 28 апреля телеканал Fox News, к окружающим нужно обращаться как к «лицу, выделяющему сперму» и «лицу, выделяющему яйцеклетки».

О новых правилах в школе округа Эссекс-Уэстфорд рассказал отец двоих детей Рэй Пиче. Он отметил, что все родители учеников получили письма от директора учебного заведения Сары Яблонски о том, что на уроках должен применяться язык, «учитывающий гендерные аспекты».

«Многие из нас, родителей, считают, что школы теперь используются для идеологической обработки, а не для обучения», — прокомментировал Пиче в эфире телеканала.

В свою очередь, бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард сообщила, что ей хотелось бы, чтобы рано или поздно кто-то признался, что это шутка. Однако этого не происходит. Габбард отмечает, что не только школьные учителя, но также правительство, большие корпорации, IT-компании и официальные СМИ начали учить людей, «во что им нужно верить и как реагировать».

Будь мужиком: оспорить победу трансгендера в соревнованиях теперь нельзя
Справедливо ли решение МОК не измерять у спортсменов уровень тестостерона

14 апреля директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что индустрия смены пола — это серьезная сила в США, к ней подключаются и политики, и бизнес. По его словам, в США ситуация с трансменьшинствами была «тихая и спокойная», пока за нее не взялись политические деятели.

Кембриджский словарь английского языка 14 декабря 2022 года расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

По аналогичному принципу было расширено и определение слова «женщина». К нему добавили формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

В июле 2022 года зрители Fox News в комментариях в Twitter подвергли критике слова вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности. Во время посвященной теме абортов встречи в Белом доме, Харрис заявила, что она — «женщина, сидящая за столом в синем костюме», а ее местоимения — «она» и «ее». Один из зрителей сыронизировал, что это все избиратели знали о Харрис и раньше.

В тот же день на слова Харрис отреагировал российский сенатор сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что вице-президент США обратила внимание на свой пол для того, «чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023