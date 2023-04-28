В школе штата Вермонт в США запретили слова «мальчик» и «девочка»

Ученикам одной из школ штата Вермонт в США рекомендовали с пятого класса не употреблять слова «мальчик» и «девочка» по отношению к одноклассникам. Вместо этого, как сообщает 28 апреля телеканал Fox News, к окружающим нужно обращаться как к «лицу, выделяющему сперму» и «лицу, выделяющему яйцеклетки».

О новых правилах в школе округа Эссекс-Уэстфорд рассказал отец двоих детей Рэй Пиче. Он отметил, что все родители учеников получили письма от директора учебного заведения Сары Яблонски о том, что на уроках должен применяться язык, «учитывающий гендерные аспекты».

«Многие из нас, родителей, считают, что школы теперь используются для идеологической обработки, а не для обучения», — прокомментировал Пиче в эфире телеканала.

В свою очередь, бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард сообщила, что ей хотелось бы, чтобы рано или поздно кто-то признался, что это шутка. Однако этого не происходит. Габбард отмечает, что не только школьные учителя, но также правительство, большие корпорации, IT-компании и официальные СМИ начали учить людей, «во что им нужно верить и как реагировать».

14 апреля директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что индустрия смены пола — это серьезная сила в США, к ней подключаются и политики, и бизнес. По его словам, в США ситуация с трансменьшинствами была «тихая и спокойная», пока за нее не взялись политические деятели.

Кембриджский словарь английского языка 14 декабря 2022 года расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

По аналогичному принципу было расширено и определение слова «женщина». К нему добавили формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

В июле 2022 года зрители Fox News в комментариях в Twitter подвергли критике слова вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности. Во время посвященной теме абортов встречи в Белом доме, Харрис заявила, что она — «женщина, сидящая за столом в синем костюме», а ее местоимения — «она» и «ее». Один из зрителей сыронизировал, что это все избиратели знали о Харрис и раньше.

В тот же день на слова Харрис отреагировал российский сенатор сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что вице-президент США обратила внимание на свой пол для того, «чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ».