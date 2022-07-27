Зрители Fox News раскритиковали вице-президента США за слова о гендере

Зрители Fox News в комментариях к публикации телеканала в Twitter подвергли критике слова вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности, личных местоимений и одежды.

Накануне, во время посвященной теме абортов встречи в Белом доме, Харрис заявила, что она — «женщина, сидящая за столом в синем костюме», а ее местоимения — «она» и «ее».

«Как же я рад, что она нашла время, чтобы сказать нам то, что мы вроде и раньше знали. Должно быть, администрация справилась с инфляцией, рецессией, наркотрафиком, кризисом на границе, проблемами в образовании и женском спорте», — сыронизировал зритель Нил Мэссонг.

«Звучит так, будто она первый день в детском саду. «Меня зовут Сьюзи, и я ношу красную рубашку», — пошутил пользователь Twitter Ди Вильямс.

«Может быть, ей еще следовало сказать: «Я чернокожая женщина, и это единственная причина, по которой я вице-президент и провожу эту встречу», — выразил мнение комментатор Том Кастил.

Ранее в этот день на слова Харрис отреагировал сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что вице-президент США обратила внимание на свой пол для того, «чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ».

По мнению Пушкова, это самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства.

До этого, 24 июля, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Он раскритиковал нынешнюю гендерную политику страны.