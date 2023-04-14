Американист назвал индустрию смены пола в США серьезной силой

Индустрия смены пола — это серьезная сила в США, к ней подключаются и политики, и бизнес. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев.

По его словам, в США ситуация с транс-меньшинствами была «тихая и спокойная», пока за нее не взялись политики.

«Это превращено не только в один из приоритетов внешней политики, но и внутренней. [Президент США Джо] Байден сформировал свою администрацию по известным разноцветным критериям. Он неоднократно публично высказывался по этому поводу. Это привело к тому, что транс-идеология приобрела достаточно серьезные масштабы», — сказал он.

Рогулев добавил, что потом «к этому делу» подключился бизнес, в частности фармацевтический, а также медицина, которая в Америке является одним из ведущих видов деловой активности.

«Стали возникать клиники, соответствующие препараты. Это стало превращаться в индустрию. Масштабы поразили многих американцев. На политическом уровне в ряде штатов введутся дебаты, одна часть избирателей требует запретить это законодательным образом для несовершеннолетних. А другие, наоборот, настаивают на том, чтобы всю эту пропаганду начинать чуть ли не с детского сада. Это проблема существенная. И с точки зрения политики, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения лоббизма — это серьезная сила», — сказал он.

Ранее в этот день американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним операции по смене пола.

Кембриджский словарь английского языка 14 декабря 2022 года расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

По аналогичному принципу было расширено и определение слова «женщина». К нему добавили формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».