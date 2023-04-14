Маск предложил пожизненно сажать взрослых за смену пола несовершеннолетним

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск в пятницу, 14 апреля, призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним операции по смене пола.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию телеканала MSNBC о мерах по данному вопросу, которые были приняты в марте в штате Флорида. Теперь жителям штата в возрасте до 18 лет запрещается использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или операций для лечения гендерной дисфории.

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — написал Маск в Twitter.

Ранее, в сентябре 2022 года, сын Маска по имени Ксавье сменил пол и отказался от фамилии отца. В июне он подал документы на смену имени и фамилии в Лос-Анджелесе. Сын миллиардера сменил свое имя на Вивиан Дженна и взял фамилию матери Уилсон. На тот момент ему было 18 лет.

Причина смены имени и фамилии, как писало TMZ, заключается в его нежелании иметь что-либо общее с отцом.