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Сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от общения с отцом

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Сын американского миллиардера Илона Маска объявил о намерении сменить пол и имя, а также отказаться от общения с отцом. Об этом сообщил портал TMZ.

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Отмечается, что 18-летний Ксавьер Маск подал документы на смену имени и фамилии в Лос-Анджелесе. Он хочет сменить имя на Вивиан Дженна, заявив о своей гендерной идентичности. Известно, что он также решил взять фамилию матери Уилсон, уточняет Pravda.Ru.

Причина смены имени и фамилии, как пишет TMZ, заключается в нежелании Ксавьера Маска иметь что-либо общее отцом.

«Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не желаю быть связанным с ним каким-либо образом, в той или иной форме», — приводит его слова сайт kp.ru.

Причины разрыва отношений Илона Маска с сыном не сообщаются. По мнению журналистов, это могло произойти на фоне трансгендерного перехода, пишет «Ридус». Как напоминает Life.ru, Маск в прошлом поддерживал Республиканскую партию, выступающую за ограничения прав американских трансгендеров.

Ксавьер Маск — сын Илона Маска и его бывшей жены, писательницы Джастин Уилсон. С матерью Ксавьера Александра Маск развелся в 2008 году. Всего у миллиардера семь детей, отмечает сайт aif.ru.

Как и его близнец Гриффин, Ксавьер появился на свет с помощью ЭКО. Младшая дочь Маска появилась на свет в 2021 году, ее выносила суррогатная мать, сообщает REGNUM.

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