Кембриджский словарь расширил определение слова «мужчина»
Кембриджский словарь английского языка 14 декабря расширил определение слова «мужчина».
Помимо определения «человек мужского пола», определение «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.
На сайте словаря также приведены два примера употребления слова «мужчина» в контексте людей другого пола, но считающих себя мужчинами.
Накануне по аналогичному принципу Кембриджский словарь расширил определение слова «женщина», добавив формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».
Онлайн-словарь Dictionary.com 14 декабря назвал слово 2022 года — «женщина». Уточнялось, что оно продолжает быть источником интенсивной личной важности и социальных дебатов. В проекте заявили, что в этом году количество запросов по слову «женщина» увеличивалось более чем на 1400%, что является редким явлением для такого распространенного слова.
Всплеск был связан с эпизодом, когда в марте сенатор США Марша Блэкберн попросила первую чернокожую женщину — судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон дать определение слову «женщина».