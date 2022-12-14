Реклама
Прямой эфир
Мир
Коваленко пообещал драму в бою с Емельяненко
Мир
Глава МАГАТЭ может прибыть с визитом в Москву на следующей неделе
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября
Общество
Главную елку России отправили из Волоколамска в Кремль
Мир
В Сербии заявили о захвате албанцами власти в одном из муниципалитетов Косово
Спорт
Дацик отработал удары перед встречей с Шульским и назвал цели боя
Мир
Британия выделила £650 млн фунтов на размещение беженцев с Украины
Происшествия
Грузовик рухнул с автомобильного моста в Волгограде
Мир
Великобритания заявила о высылке шести дипломатов КНР после инцидента в Манчестере
Мир
В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ
Пресс-релизы
В Кремле вручили награды лучшим просветителям года
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП в Бердянске
Сюжет:

Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово 2022 года

Словом года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала «женщина»
0
Фото: unsplash.com/@johnschno
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словом 2022 года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала «женщина» (Woman). Об этом он сообщил 13 декабря.

Серендипное настроение: как Христофор Армянин обогатил английскую речь
Знаменитая книга XVI века переведена на русский язык

«Это одно из древнейших слов английского языка. Оно имеет фундаментальное значение не только для нашего словарного запаса, но и для того, кем мы являемся как люди. Это слово продолжает быть источником интенсивной личной важности и социальных дебатов. Это слово неотделимо от истории 2022 года», — прокомментировали свой выбор составители словаря.

В проекте заявили, что в этом году количество запросов по слову «женщина» увеличивалось более чем на 1400%, что является редким явлением для такого распространенного слова.

Всплеск был связан с эпизодом, когда в марте сенатор США Марша Блэкберн попросила первую чернокожую женщину — судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон дать определение слову «женщина». Также интерес к нему повышался после других знакомых событий, связанных с женщинами.

13 декабря Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина». Помимо определения «взрослый человек женского пола», определение «женщина» теперь также относится ко «взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

Ранее, 5 декабря, Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение «режим гоблина» словом 2022 года. Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

28 ноября сообщалось, что «газлайтинг» стал словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. Как пояснил «Известиям» врач-психиатр Сергей Поздняков, это определенная форма психологического давления на человека, при которой человек-«агрессор» отрицает факты, имевшие место в объективной реальности, пытаясь заставить человека-«жертву» изменить восприятие реальности, заставив ее усомниться в собственных ощущениях и воспоминаниях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022