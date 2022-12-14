Онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово 2022 года

Словом 2022 года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала «женщина» (Woman). Об этом он сообщил 13 декабря.

«Это одно из древнейших слов английского языка. Оно имеет фундаментальное значение не только для нашего словарного запаса, но и для того, кем мы являемся как люди. Это слово продолжает быть источником интенсивной личной важности и социальных дебатов. Это слово неотделимо от истории 2022 года», — прокомментировали свой выбор составители словаря.

В проекте заявили, что в этом году количество запросов по слову «женщина» увеличивалось более чем на 1400%, что является редким явлением для такого распространенного слова.

Всплеск был связан с эпизодом, когда в марте сенатор США Марша Блэкберн попросила первую чернокожую женщину — судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон дать определение слову «женщина». Также интерес к нему повышался после других знакомых событий, связанных с женщинами.

13 декабря Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина». Помимо определения «взрослый человек женского пола», определение «женщина» теперь также относится ко «взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

Ранее, 5 декабря, Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение «режим гоблина» словом 2022 года. Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

28 ноября сообщалось, что «газлайтинг» стал словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. Как пояснил «Известиям» врач-психиатр Сергей Поздняков, это определенная форма психологического давления на человека, при которой человек-«агрессор» отрицает факты, имевшие место в объективной реальности, пытаясь заставить человека-«жертву» изменить восприятие реальности, заставив ее усомниться в собственных ощущениях и воспоминаниях.