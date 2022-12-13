Кембриджский словарь расширил определение слова «женщина»

Кембриджский словарь английского языка 13 декабря расширил определение слова «женщина».

Помимо определения «взрослый человек женского пола», определение «женщина» теперь также относится ко «взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

На сайте словаря также приведены два примера употребления слова «женщина» в контексте людей другого пола, но считающих себя женщинами.

Ранее, 5 декабря, Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение «режим гоблина» словом 2022 года. Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

Данное выражение победило с результатом 93% от общего числа голосов, обойдя термины «метавселенная» и «я поддерживаю».

До этого, 28 ноября, сообщалось, что «газлайтинг» стал словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. Как пояснил «Известиям» врач-психиатр Сергей Поздняков, это определенная форма психологического давления на человека, при которой человек-«агрессор» отрицает факты, имевшие место в объективной реальности, пытаясь заставить человека-«жертву» изменить восприятие реальности, заставив ее усомниться в собственных ощущениях и воспоминаниях.