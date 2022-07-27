Пушков высмеял вице-президента США Харрис после ее слов о местоимениях

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял вице-президента США Камалу Харрис за уточнение местоимения, которое надо употреблять в ее адрес. Об этом он 26 июля написал в Telegram-канале.

Ранее Харрис, представляя себя, напомнила окружающим, что в отношении нее следует использовать местоимения «она» и «ее».

«Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — «она» и что она женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства», — отреагировал Пушков.

Слова Харрис ранее не раз вызывали неоднозначную реакцию. 2 июля во время дискуссии о ценах на бензин она рассмеялась, услышав предложение производить топливо в домашних условиях. Пользователи Fox News раскритиковали вице-президента за неуместную усмешку.

15 мая Харрис запуталась в словах во время выступления на саммите АСЕАН. Она несколько раз подряд повторила одну и ту же фразу, не пытаясь при этом вложить дополнительный смысл в свою речь.