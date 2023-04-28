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Трамп предрек разрушение США в случае переизбрания Байдена

Трамп: после переизбрания на второй срок Байден окончательно разрушит США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Переизбрание действующего президента США Джо Байдена на второй срок может обернуться катастрофой для государства. Такое мнение в четверг, 27 апреля, высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Учитывая его злополучное президентство, было практически невозможно представить, что Джо Байден даже подумает о выдвижении на второй срок. <…> В записанном заранее видеоролике он [Байден] сказал, что хочет завершить начатое. Он хочет довести до конца разрушение нашей страны», — заявил он во время выступления перед единомышленниками в штате Нью-Гэмпшир, трансляция которого велась на телеканале Newsmax.

По словам Трампа, «в американской политике не было никого более продажного и нечестного», чем нынешний глава Белого дома. В заключение республиканец добавил, что некомпетентные действия Байдена и его администрации привели страну в упадок, а также усугубили ядерную угрозу для всего мирового сообщества.

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Ранее в этот день стало известно, что рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2023 года, перед заявлением президента о выдвижении на второй срок.

26 апреля Байден записал свой первый предвыборный видеоролик в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. В проморолике американский лидер подчеркивает важность отстаивания демократических принципов и представляет себя защитником американской свободы.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства. Трамп, в свою очередь, невысоко оценил шансы Байдена на победу в президентской гонке. Сам республиканец подтвердил намерение участвовать в выборах еще 12 апреля.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года.

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