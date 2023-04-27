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Глава «Росатома» передал Турции сертификат на доставку топлива на АЭС «Аккую»

Глава «Росатома» Лихачев передал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Zhenbei
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Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». После того как разрешение на это 27 апреля дал президент РФ Владимир Путин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев передал минэнерго Турции соответствующий сертификат.

Лихачев по видеосвязи с площадки АЭС обратился к главе государства с просьбой разрешить передать сертификат турецкому министру энергетики Фатиху Донмезу.

«В добрый час. Пожалуйста, разрешаю», — сказал Путин.

После этого глава «Росатома» передал документ Донмезу.

Построим вот «Аккую»: что даст России первая АЭС в Турции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили строительство предпоследнего энергоблока атомной электростанции

Ранее в этот день президент РФ и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин.

Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государств. Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС.

В свою очередь, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, общаясь с корреспондентом «Известий» перед началом церемонии завоза топлива, назвал станцию одной из самых безопасных в мире. Кроме того, он восхитился дизайном АЭС, отметив его оригинальность.

Тем временем Лихачев сообщил, что пусконаладочные работы на первом блоке «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года. Он добавил, что энергетический пуск АЭС намечается на 2024 год.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.

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