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Гросси назвал «Аккую» безопаснейшей в мире атомной электростанцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 апреля, общаясь с корреспондентом «Известий» перед началом церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» в Турции, назвал ее одной из самых безопасных в мире.

«Я думаю, что все элементы выполнены так, что ее можно будет считать таковой [безопаснейшей в мире], все процессы выполнялись согласно международному стандарту и методикам безопасности МАГАТЭ. И мы полностью уверены, что когда она будет введена в эксплуатацию в конце этого года, это будет огромным плюсом для всех», — подчеркнул Гросси.

Кроме того, он восхитился дизайном АЭС, отметив его оригинальность, а также то, что дизайн «совмещает в себе художественные элементы, при этом сохраняя свой мощный энергетический потенциал».

Энергетика сотрудничества
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Тем временем гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что пусконаладочные работы на первом блоке АЭС «Аккую» в Турции планируется завершить осенью 2023 года. Он добавил, что энергетический пуск АЭС намечается на 2024 год. С его слов, планируется вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию.

Гросси считает также, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) удастся создать до конца 2023 года. По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание зоны безопасности очень важно.

26 апреля стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган засвидетельствует доставку топлива на «Аккую» в онлайн-формате.

19 апреля глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил о том, что «Аккую», строительством которой занимается «Росатом», сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9. Как дополнил министр, когда будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, станет возможно производить 10% электроэнергии, используемой в Турции.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

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