Гросси заявил о планах создать зону безопасности вокруг ЗАЭС до конца года

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил перед началом церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) удастся создать до конца 2023 года.

По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание зоны безопасности очень важно.

Отвечая на вопрос «РИА Новости», он также выразил надежду на то, что к концу этого года такая зона вокруг ЗАЭС будет создана.

Ранее, 21 апреля,Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. В этот же день российские военнослужащие, защищающие ЗАЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

8 апреля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они невелики. Тогда же Ульянов сказал, что Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на ЗАЭС для ускорения ее реализации.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.