Открытый огонь в поселке Сосьва ликвидирован

Открытый огонь в поселке Сосьва Свердловской области ликвидирован, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ 27 апреля.

Открытое горение было устранено в 16:45 мск.

25 апреля в поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Количество уничтоженных домов при пожаре достигло 150. Погибли два человека — мужчина и женщина.

Позднее, 26 апреля, было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

27 апреля стало известно, что власти Свердловской области выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве. Губернатор области Евгений Куйвашев также поручил восстановить жилой фонд поселка в течение одного строительного сезона.

Также в этот день в СК РФ сообщили, что в Свердловской области задержали двоих подозреваемых в ходе расследования по делу о пожаре. Следователи выявили и задержали двух местных жителей: 29-летнего управляющего пилорамой и 40-летнего специалиста по пожарной безопасности «Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».