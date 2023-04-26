На Митинском кладбище почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Торжественная церемония, посвященная ликвидаторам Чернобыльской аварии, прошла в Москве. На Митинском кладбище собрались сотни людей, чтобы почти память погибших. У мемориала состоялась панихида по жертвам катастрофы, передает телеканал «Известия». Под звуки траурного марша к памятнику возложили цветы и венки. На Митинском кладбище похоронены 28 пожарных, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

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