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В ОАЭ приступили к созданию нового лунохода после неудачной миссии Hakuto-R
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В ОАЭ приступили к созданию нового лунохода после неудачной миссии Hakuto-R

Премьер-министр Дубая Аль Мактум заявил о начале разработки нового лунохода «Рашид 2»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не остановятся в своем стремлении освоить Луну и приступают к строительству нового лунохода «Рашид 2». Об этом 26 апреля заявил премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум после неудачной посадки на Луну первого созданного в стране планетохода.

«Миссии космического корабля с аппаратом для исследований «Рашид» не удалось совершить посадку на поверхность Луны. Однако нам удалось поднять потолок наших амбиций до Луны и создать команду юношей и девушек, способных управлять перспективными космическими проектами», — написал Аль Мактум в Twitter.

Он отметил, что работа над новым луноходом начнется уже с сегодняшнего дня. По его словам, в ОАЭ смогли с нуля построить свою космическую отрасль в течение 10 лет.

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О потере эмиратского лунохода стало известно ранее в этот день. Японская компания Ispace, создавшая модуль Hakuto-R для его доставки, сообщила, что спускаемый аппарат, вероятно, разбился при посадке на Луну. Когда модуль находился на высоте 10 м над лунной поверхностью и готовился приземлиться, связь с ним неожиданно оборвалась. Возобновить ее у специалистов не получилось.

Тогда же руководитель Ispace Такэси Хакамада заявил, что перебои в связи с модулем могут указывать на провал всей миссии по высадке модуля.

Hakuto-R стартовал к Луне 1 декабря 2022 года. 12 апреля 2023 года стало известно, что космический модуль находится на орбите на расстоянии 100 км от ближней точки к поверхности Луны. Предполагалось, что 25 апреля модуль начнет снижение и займет подходящее для посадки положение.

Hakuto-R — первый японский аппарат, который должен был достичь поверхности Луны. Посадочный модуль призван был доставить луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов и другие грузы.

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