Связь с модулем Hakuto-R прервалась в 10 м от поверхности Луны

Связь между японским космическим модулем Hakuto-R и центром управления прервалась, когда аппарат находился в 10 м от поверхности Луны. Об этом 25 апреля сообщило издание Khaleej Times.

Hakuto-R практически достиг пункта назначения и двигался к цели со скоростью 25 км/ч. По мнению специалистов, потеря контакта с устройством может свидетельствовать о жесткой посадке.

В настоящий момент технические специалисты работают над выяснением деталей и обстоятельств возникновения неисправности.

Ранее в этот день руководитель Ispace Такэси Хакамада заявил, что перебои в связи с модулем могут указывать на провал всей миссии по высадке модуля.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что космический модуль Hakuto-R находится на орбите на расстоянии 100 км от ближней точки к поверхности Луны. Предполагалось, что 25 апреля модуль начнет снижение и займет подходящее для посадки положение. Затем в режиме автоуправления будет включена обратная тяга и начнется снижение орбитальной скорости. Через час после этого будет совершена мягкая посадка на Луну.

11 декабря 2022 года Hakuto-R стартовал к Луне. Доставку на спутник Земли обеспечит ракета Falcon 9 компании SpaceX. Запуск был осуществлен во Флориде.

Hakuto-R — первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Посадочный модуль призван доставить луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов и другие грузы.