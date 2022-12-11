Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R запущен к Луне

Японский космический аппарат Hakuto-R стартовал к Луне. Доставку на спутник Земли обеспечит ракета Falcon 9 компании SpaceX, передает телеканал «Известия». Запуск был осуществлен во Флориде в 10:38 мск. Модуль массой 1 т совершит посадку в апреле 2023 года на видимой стороне Луны. Аппарат будет собирать данные о ее поверхности и отправлять их на Землю.

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