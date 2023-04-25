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Модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления при посадке на Луну

Попытка посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признана неудачной
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Фото: twitter.com
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В процессе посадки японского модуля Hakuto-R на Луну была прервана связь с аппаратом, из-за чего успех миссии оказался под вопросом. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.

«У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт. Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», — заявил он.

Вскоре после этого Хакамада уточнил, что окончательный статус мероприятия не подтвержден. Иными словами, говорить о провале преждевременно, хотя вероятность такого исхода велика. Ожидается, что Ispace опубликует полноценный отчет в среду.

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Ранее, 12 апреля, стало известно, что космический модуль Hakuto-R находится на орбите на расстоянии 100 км от ближней точки к поверхности Луны. Предполагалось, что 25 апреля модуль начнет снижение и займет подходящее для посадки положение. Затем в режиме автоуправления будет включена обратная тяга и начнется снижение орбитальной скорости. Через час после этого будет совершена мягкая посадка на Луну.

11 декабря 2022 года Hakuto-R стартовал к Луне. Доставку на спутник Земли обеспечит ракета Falcon 9 компании SpaceX. Запуск был осуществлен во Флориде.

Hakuto-R — первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Посадочный модуль призван доставить луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов и другие грузы.

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