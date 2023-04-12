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Японский модуль Hakuto-R высадится на Луну 25 апреля

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Фото: ispace-inc.com
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Японский космический модуль Hakuto-R высадится на Луну 26 апреля в 1:40 (25 апреля 19:40 мск). Об этом 12 апреля сообщила компания ispace, которая реализует проект.

В настоящее время модуль находится на орбите на расстоянии 100 км от ближней точки к поверхности Луны и на расстоянии 2,3 тыс. км к дальней точке Луны. После этого его выведут на круговую орбиту с высотой 100 км от поверхности спутника Земли, рассказали в компании.

«26 апреля в 0:46 (25 апреля 18:46 мск) модуль начнет снижение с орбиты и займет положение для посадки. Затем в режиме автоуправления будет включена обратная тяга и начнется снижение орбитальной скорости. Через час после этого будет совершена мягкая посадка на Луну», — указано в сообщении ispace.

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Ранее 12 апреля академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин о перспективах освоения человечеством Луны. Эксперт отметил, что недавно на спутнике Земли были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на нашей планете дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

11 декабря 2022 года Hakuto-R стартовал к Луне. Доставку на спутник Земли обеспечит ракета Falcon 9 компании SpaceX. Запуск был осуществлен во Флориде.

Известно, что российский беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли летом текущего года. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

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