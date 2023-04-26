В Пентагоне не видят необходимости в переброске дополнительных войск в Европу

Министерство обороны США не видит необходимости в переброске дополнительных американских войск в европейский регион. Об этом 26 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей конгресса.

По его словам, после начала спецоперации в Донбассе Вашингтон дополнительно перебросил в Европу почти 20 тыс. военных. Главнокомандующий также отметил, что на данный момент ресурсы американского подкрепления в регионе достаточны и удовлетворяют текущие требования.

«Если ситуация изменится, мы будем готовы рекомендовать иные уровни развертывания сил и средств», — указал Каволи.

Ранее, 17 апреля, газета The New York Times сообщила, что с начала конфликта на Украине НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах. Отмечается, что альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением», подразумевающему большее количество войск, базирующихся вдоль границы РФ, тесную интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и др.

До этого, 8 апреля, эксперты китайской газеты Global Times отметили, что ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок.

7 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге. По словам замгенсека, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.