С начала конфликта на Украине НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах. Об этом написала газета The New York Times (NYT) в понедельник, 17 апреля.

«Украинский конфликт, самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнул НАТО к решительным усилиям, направленным на то, чтобы снова превратиться в боеспособный боевой союз, которым она была во время холодной войны», — отмечают авторы статьи.

В материале указывается, что Североатлантический альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением».

Это, по утверждению авторов материала, подразумевает собой большее количество войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более подробные требования к союзникам в отношении конкретных родов сил и средств, а также размещение снаряжение для боя при необходимости в заранее отведенных местах на территории альянса.

«Намерение состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более сильными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания», —утверждается в материале.

Сейчас НАТО развернула батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией, отмечает издание. При этом авторы указывают на большое количество проблем, с которым сталкивается альянс в последнее время. Отмечается, что чиновники НАТО признают то, что у альянса пока недостаточно сил, пригодных для полноценного развертывания на границе с РФ.

Одной из насущных вопросов называются проблемы с логистикой, а также нехватка численности вооруженных сил НАТО. Так, уточняется, что руководство альянса может при необходимости вызвать для боя 13 корпусов численностью от 40 до 50 тыс. человек в каждом. Но реальная, готовая к развертыванию численность НАТО «и близко не соответствует этому».

«Одним из важных вызовов является также, попросту говоря, мобильность и логистика: доставка войск, танков и орудий туда, где они должны быть, так быстро, как они должны быть там, и обеспечение их поддержки», — говорится в материале.

До этого, 7 апреля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге. По словам замгенсека, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей системы безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

Ранее, в конце марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг. указал на то, что Запад должен быть готов к затяжным военным действиям на Украине. По его словам, как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. Речь идет о промышленных мощностях для поддержания поддержки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.