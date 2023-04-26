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Путин отметил роль нотариата РФ в защите прав и интересов россиян и бизнеса

Путин: российский нотариат обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в своем приветствии в честь VI Конгресса нотариусов России отметил, что «объединив в своих рядах компетентных, преданных делу профессионалов, российский нотариат обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса». Об этом сообщили «Известиям» 26 апреля в Федеральной нотариальной палате. Конгресс приурочен к 30-летию современного нотариата.

Российский лидер отметил, что основы законодательства о нотариате, которые были приняты в 1993 году, стали «нормативной базой и крепким фундаментом для формирования эффективной модели нотариата, установили для членов юридического сообщества высокие стандарты квалификации и ответственности».

При этом глава государства подчеркнул значимость цифровых инициатив нотариусов, отметил, что специалисты активно используют новые подходы и современные, цифровые технологии, позволяющие существенно улучшить качество предоставляемых услуг, обеспечить безопасность юридически значимых сведений.

В то же время глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик на конгрессе заявил, что перед нотариатом стоят масштабные концептуальные задачи: от вопросов, таких как развитие наследственного права применительно к обороту цифровых активов, до разработки и применения в работе нотариусов платформ искусственного интеллекта.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин также направил приветствие участникам и гостям VI Конгресса нотариусов РФ, в котором подчеркнул, что все эти годы нотариат играет значимую роль в жизни государства и общества, действует объективно, независимо и ответственно, надежно защищает права наших граждан и предпринимателей, предоставляет доступную квалифицированную юридическую помощь, гарантирует стабильность гражданского оборота, предотвращает возникновение судебных споров.

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Ранее, 23 декабря, Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной части.

29 декабря Путин подписал соответствующий закон. Согласно документу, Федеральная нотариальная палата получила полномочия по разработке формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа нотариальных услуг и применяемых к региональным тарифам льгот.

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