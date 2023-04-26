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Названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Почти 70 тыс. нарушений выявил Ространснадзор за 2022 год, проверяя компании, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками (в том числе детей) по России.

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Одно из самых распространенных — несоблюдение правил обеспечения безопасностью пассажиров. Таких случаев выявлено почти 12,5 тыс. К ним относятся, среди прочего, требования к стажу водителей, проведение инструктажей по безопасности, соблюдение режима работы и отдыха и т.п.

Выявлено много и других нарушений.

«За 2022 год сотрудники надзорного органа зафиксировали 9,7 тыс. нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей — 9003», — рассказали в пресс-службе Ространснадзора.

Однако, нарушений правил проведения техосмотра в реальности должно быть в разы больше, заявил член общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин.

«Конечно, 9 тыс. нарушений — это мало. Если говорить о подвижных составах Москвы и Санкт-Петербурга, то там состояние хорошее, но в регионах гораздо чаще встречаются штрафы за техническое состояние машины, так как старые транспортные средства из больших городов отправляются в области», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Число нарушений проведения медосмотров водителей также может быть необъективным, полагает председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» Олег Куксов. В реальности их, наверняка, в десятки раз больше. Например, указывает он, на это влияет и ситуация с доступностью лицензированных организаций, которые могут провести осмотр — в больших городах с ними проблем нет, но «в глубинке» ситуация иная.

«Если человек управляет трактором в регионе, в большинстве случаев рядом с ним нет лицензированной медицинской организации, которая провела бы медосмотр. Он вынужден проехать сотни километров до ближайшей поликлиники, чтобы получить нужную печать. Дорога обойдется ему дороже, чем штраф, поэтому он может выбрать совсем не медосмотр», — рассказал «Известиям» Олег Куксов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

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