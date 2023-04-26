Захарова назвала крупнейший фейк в новейшей истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий» заявила, что крупнейшей ложью в современной истории стала пробирка с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.

«На сайте Госдепа есть раздел, посвящённый всем Госсекретарям. В том числе и Колину Пауэллу, который принес в Совбез ООН пробирку якобы с сухим порошком, содержащим сибирскую язву, убеждая мировое сообщество начать антииракскую войну. Страны ему не поверили, и благодаря принципиальной позиции вето России, Китая и Франции, глобального одобрения безосновательному вторжению не дали. Но войну США всё равно начали», — пишет дипломат.

По ее словам, теперь на сайте Госдепа по этому поводу написано следующее: «Выяснилось, что некоторые разведданные, которые принес Пауэлл в СБ ООН оказались ошибочными».

«Вопрос: а когда Госдепартамент назовет вещи своими именами и у себя на сайте напишет, что Пауэлл дезинформировал мировую общественность, вытащив на площадку ООН крупнейший фейк в новейшей истории? Или меня в Госдепе ценят больше?» — задалась вопросом Захарова.

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«Ложь Госдепа — дорого и бездарно»